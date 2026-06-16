भारतीय AI स्टार्टअप सरवम ने जुटाई करीब 2,200 करोड़ रुपये की फंडिंग 

वैश्विक स्तर पर भर्ती और विस्तार की योजना

इस नए फंड का इस्तेमाल सरवम दुनियाभर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए करेगा। कंपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को भर्ती करेगी और बड़े AI मॉडल विकसित करेगी। इसके लिए सैन फ्रांसिस्को में भी एक कार्यालय खोलने की योजना है, ताकि दुनियाभर से बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनी टीम से जोड़ सके।

कंपनी के API का इस्तेमाल पिछले 6 महीनों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है और वह रोजाना 20 लाख से भी ज्यादा वॉयस इंटरैक्शन संभाल रही है।

कंपनी भारत और अन्य देशों के व्यवसायों के लिए सस्ते AI टूल्स बनाने पर भी काम कर रही है, जिसमें स्मार्ट ग्लास जैसे पहनने योग्य उपकरण शामिल हैं।