जापान को 2040 तक करीब 6 लाख अरब रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। उनका इरादा है कि 2040 तक देश की अर्थव्यवस्था 11 लाख अरब येन (करीब 6 लाख अरब रुपये) तक पहुंच जाए।
यह आंकड़ा 2026 में करीब 6.7 लाख अरब येन (करीब 3.5 लाख अरब रुपये) था, जिससे कहीं ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के लिए सरकार निजी कंपनियों पर काफी भरोसा कर रही है।
सरकार चाहती है कि 2040 तक निजी कंपनियां हर साल 2.3 लाख अरब येन (करीब 1.3 लाख अरब रुपये) का निवेश करें। इससे जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहेगा।
करीब 2.1 लाख अरब रुपये से ज्यादा निवेश का लक्ष्य
सरकार ने 2041 तक कुल 3.7 लाख अरब येन (करीब 2.1 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसमें से एक लाख अरब येन (करीब 58,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा की रकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में लगाई जाएगी।
प्रधानमंत्री ताकाइची चाहती हैं कि हर साल अर्थव्यवस्था में एक फीसदी से ज्यादा की लगातार वृद्धि हो और साथ ही जापान का कर्ज भी कम हो।
उन्होंने साफ कहा कि अब जापान को कम निवेश की अपनी पुरानी आदत छोड़नी होगी, ताकि वह दुनिया में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सके।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले सेल्स टैक्स को रोकने पर विचार कर रही है। जुलाई के मध्य तक, जब अंतिम नीति का खाका तैयार होगा, तब इस बारे में और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।