जापान को 2040 तक करीब 6 लाख अरब रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

करीब 2.1 लाख अरब रुपये से ज्यादा निवेश का लक्ष्य

सरकार ने 2041 तक कुल 3.7 लाख अरब येन (करीब 2.1 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसमें से एक लाख अरब येन (करीब 58,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा की रकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में लगाई जाएगी।

प्रधानमंत्री ताकाइची चाहती हैं कि हर साल अर्थव्यवस्था में एक फीसदी से ज्यादा की लगातार वृद्धि हो और साथ ही जापान का कर्ज भी कम हो।

उन्होंने साफ कहा कि अब जापान को कम निवेश की अपनी पुरानी आदत छोड़नी होगी, ताकि वह दुनिया में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सके।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले सेल्स टैक्स को रोकने पर विचार कर रही है। जुलाई के मध्य तक, जब अंतिम नीति का खाका तैयार होगा, तब इस बारे में और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।