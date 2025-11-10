सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए केयर प्लस प्रोग्राम पेश किया है (तस्वीर: एक्स/@Gizmodo)

सैमसंग केयर प्लस प्रोग्राम घरेलू उपकरणों को देगा ज्यादा वारंटी, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

सैमसंग ने अपने केयर प्लस प्रोग्राम का विस्तार करते हुए रेफ्रिजरेटर, वाॅशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और स्मार्ट टीवी जैसे घरेलू उपकरणों के लिए विस्तारित वारंटी प्लान शामिल किए हैं। अपडेटेड प्लान उपभोक्ताओं को 4 साल तक की कवरेज प्रदान करते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत केवल 2 रुपये प्रतिदिन है। इससे खरीदारी के बाद सहायता और लंबे समय के लिए सुरक्षा में वृद्धि होती है। इससे उपभोक्ता बिना परेशानी के घरेलू उपकरणों का उपयोग कर पाएंगे।