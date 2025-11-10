सैमसंग केयर प्लस प्रोग्राम घरेलू उपकरणों को देगा ज्यादा वारंटी, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
सैमसंग ने अपने केयर प्लस प्रोग्राम का विस्तार करते हुए रेफ्रिजरेटर, वाॅशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और स्मार्ट टीवी जैसे घरेलू उपकरणों के लिए विस्तारित वारंटी प्लान शामिल किए हैं। अपडेटेड प्लान उपभोक्ताओं को 4 साल तक की कवरेज प्रदान करते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत केवल 2 रुपये प्रतिदिन है। इससे खरीदारी के बाद सहायता और लंबे समय के लिए सुरक्षा में वृद्धि होती है। इससे उपभोक्ता बिना परेशानी के घरेलू उपकरणों का उपयोग कर पाएंगे।
फायदा
प्लान में मिलेंगे ये फायदे
विस्तारित वारंटी प्लान के साथ सैमसंग केयर प्लस उद्योग में सबसे कंप्रेहेंसिव एप्लाइंसेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम में से एक बन गया है। यह पहला प्लान है, जिसमें बिना किसी फिजिकल डैमेज के होने वाले साॅफ्टवेयर अपडेट और स्क्रीन की खराबी को कवरेज मिलेगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को न केवल मैकेनिकल या हार्डवेयर की खराबी के साथ-साथ साॅफ्टवेयर प्रदर्शन या डिस्प्ले गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली समस्याओं से भी सुरक्षा मिलती है।
सर्विस सेंटर
2,500 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स पर मिलेगा फायदा
सैमसंग केयर प्लस विशेषज्ञता, पहुंच, विश्वसनीयता, गति, स्मार्ट सर्विस, सुरक्षा और स्थायित्व के आधार पर काम करता है। ग्राहक भारत में 2,500 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स में 13,000 से ज्यादा सैमसंग-प्रमाणित इंजीनियर्स से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम 100 फीसदी वास्तविक सैमसंग पार्ट्स के उपयोग और 9 भाषाओं में सैमसंग ऐप के माध्यम से सर्विस ट्रैकिंग की सुविधा देता है। ये प्लान जरूरत के हिसाब से 1-4 साल के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पर उपलब्ध हैं।