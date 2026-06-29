सैमसंग-SK समूह अगले 10 सालों में करेंगे करीब 1.2 लाख अरब रुपये का निवेश
सैमसंग और SK समूह ने अगले 10 सालों में कोरिया के टेक सेक्टर में लगभग 1,300 अरब डॉलर (1.2 लाख अरब रुपये) निवेश करने की घोषणा की है।
यह राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जो देश की तकनीक को और भी बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ सोमवार (29 जून) को होगा।
कहां खर्च किया जाएगा निवेश?
इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा ग्वांगजू में नए सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने और चुंगचेओंग प्रांतों में चिप के उत्पादन को बढ़ाने में लगाया जाएगा।
इसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स, मेमोरी तकनीक और डाटा सेंटर पर ध्यान दिया जाएगा। सिटीग्रुप का मानना है कि इससे वैश्विक चिप निर्माण में कोरिया की स्थिति काफी मजबूत होगी।
कुल निवेश का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सैमसंग ही लगा सकता है, जिससे पता चलता है कि वे तकनीक में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।