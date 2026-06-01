एनवीडिया CEO के कोरिया दौरे से पहले सैमसंग-LG के शेयरों में जबरदस्त उछाल

2.6 लाख से ज्यादा चिप्स पहुंचाने की योजना

सैमसंग के शेयरों में 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जिससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन लगभग 1,320 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) से ऊपर पहुंच गया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 28 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि यह अब रोबोटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

एनवीडिया ताइपे में होने वाले कंप्यूटेक्स ट्रेड शो में 'कोरियन पार्टनर नाइट' का आयोजन भी कर रहा है। इसमें सैमसंग और SK हाईनिक्स के साथ उसके संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर खास जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, सैमसंग ने AI डाटा सेंटर्स के लिए अपनी नई हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स के सैंपल भी भेजने शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने दक्षिण कोरिया की सरकार और वहां की बड़ी कंपनियों को 2.6 लाख से ज्यादा एडवांस AI चिप्स पहुंचाने की योजना बनाई है।