साकार हेल्थकेयर के शेयर 4 फीसदी उछले, तिमाही प्रदर्शन का दिखा असर

कंपनी की कुल कमाई पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी बढ़कर 72.97 करोड़ रुपये हो गई, वहीं इसके शुद्ध मुनाफे में भी जबरदस्त उछाल आया और यह 120 फीसदी बढ़कर 10.28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2004 में अहमदाबाद से शुरू हुई इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 सालों में 354 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी कैंसर की दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर खास ध्यान दे रही है, ताकि भविष्य में भी उसकी मजबूत बढ़त बनी रहे।