साकार हेल्थकेयर के शेयर 4 फीसदी उछले, तिमाही प्रदर्शन का दिखा असर
सोमवार को साकार हेल्थकेयर के शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा ऊपर चढ़ गए। दरअसल, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसकी वजह से शेयरों में इतनी तेजी देखी गई।
शेयर 817.45 रुपये पर खुले और कारोबार के दौरान 833.90 रुपये के ऊंचे स्तर तक पहुंचे। कंपनी की कैंसर की नई दवाओं को मिली मंजूरियों और दुनियाभर में दवाइयों की बढ़ती मांग ने इस उछाल को हवा दी।
मुनाफे में 120 फीसदी का जबरदस्त उछाल
कंपनी की कुल कमाई पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी बढ़कर 72.97 करोड़ रुपये हो गई, वहीं इसके शुद्ध मुनाफे में भी जबरदस्त उछाल आया और यह 120 फीसदी बढ़कर 10.28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2004 में अहमदाबाद से शुरू हुई इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 सालों में 354 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी कैंसर की दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर खास ध्यान दे रही है, ताकि भविष्य में भी उसकी मजबूत बढ़त बनी रहे।