रायनएयर ने फिर उड़ाया एलन मस्क का मजाक, दे दी यह सलाह

अरबपति एलन मस्क और यूरोप की एयरलाइन रायनएयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइकल ओ'लेरी के बीच विवाद तेज होता नजर आ रहा है। एयरलाइन कंपनी के एक्स अकाउंट से एक व्यंग्यात्मक पोस्ट करके मस्क के साथ अपना सार्वजनिक विवाद फिर से शुरू कर दिया है। इसमें घोषणा की है कि CEO ओ'लेरी 21 जनवरी को सुबह 10 बजे डबलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वे एक्स पर मस्क के कथित व्यवहार पर अपनी बात रखेंगे।

सलाह मस्क को दी यह सलाह एयरलाइन ने कहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्क के हालिया ऑनलाइन आचरण पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। इसमें ओ'लेरी के हवाले से कहा है, "मस्क को विमान के वायुगतिकी के बारे में जितना ज्ञान है, उससे कहीं कम ज्ञान उन्हें एयरलाइन स्वामित्व नियमों के बारे में है।" इसमें सुझाव दिया कि मस्क को सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहने से फायदा हो सकता है और पूछा गया कि क्या उन्हें ब्रेक की जरूरत है।

मजाक सेल की घोषणा में बनाया मजाक रायनएयर ने पोस्ट में टेस्ला प्रमुख पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष करते हुए रियायती टिकटों की सेल की घोषणा की है, जिसे उसने 'ग्रेट इडियट्स सीट सेल' नाम दिया, जो विशेष रूप से मस्क और एक्स के यूजर्स के लिए है। कंपनी ने कहा है कि इस ऑफर में 1 लाख एकतरफा टिकट 16.99 पाउंड (करीब 2,000 रुपये) में उपलब्ध हैं। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि वे मस्क के सीट बुक करने से पहले बुकिंग करा लें।

