अमेरिका-ईरान शांति समझौते से डॉलर के मुकाबले रुपया 94.68 पर पहुंचा
अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.68 के स्तर पर पहुंच गया। एक महीने से भी ज्यादा समय बाद रुपये ने यह सबसे मजबूत स्तर छुआ है।
इस शांति समझौते के कारण महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया, जिससे दुनियाभर की ऊर्जा संबंधी चिंताएं कम हुईं और निवेशकों का भरोसा बढ़ा। पिछले ही सत्र में रुपया 95.11 के स्तर पर था।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
सीजफायर के बाद तेल की कीमतों में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इससे भारत के लिए आयात सस्ता हो गया और रुपये पर दबाव भी कुछ कम हुआ।
सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पाबड़ी ने इस घटनाक्रम को बेहद अहम बताते हुए कहा, "यह इस साल रुपया के लिए अब तक का सबसे सकारात्मक विकास है।"
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं, जिनसे 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। इससे रुपये को और भी मजबूती मिलेगी।