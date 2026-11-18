रुपये की यह मजबूती पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि अगर, कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह कम बनी रहती हैं तो रुपये की हालत और भी सुधर सकती है।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के ट्रेजरी प्रमुख अनिल भंसाली का सुझाव है कि निर्यातकों को बेहतर रेट के लिए डॉलर बेचने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

दूसरी तरफ, आयातकों को मौजूदा हेजिंग विकल्पों का लाभ उठाना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि इन मौजूदा हालातों को देखते हुए रुपये-डॉलर की जोड़ी कम समय में 91.50 के स्तर तक भी जा सकती है।