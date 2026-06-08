रुपये में आई बड़ी गिरावट

रुपये में आई बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 95.32 पर खुला; क्या है वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:15 am Jun 08, 202610:15 am

क्या है खबर?

भारतीय रुपया आज (8 जून) हफ्ते के पहले दिन डॉलर के मुकाबले गिरावट के साथ खुला है। पिछले कारोबारी सत्र में 94.95 प्रति डॉलर पर बंद होने के बाद रुपया सोमवार को 95.32 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। हाल के दिनों में RBI के कदमों से रुपये को कुछ मजबूती मिली थी, लेकिन वैश्विक घटनाक्रमों ने एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया है। बाजार की नजर अब कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर बनी हुई है।