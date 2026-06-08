मध्य पूर्व में बढ़े तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत तक उछाल

चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ी चिंता

तेल बाजार की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य पर बनी हुई है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद यहां से तेल की आवाजाही सामान्य हो जाएगी। हालांकि, ताजा घटनाक्रम के बाद यह संभावना कमजोर पड़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है।