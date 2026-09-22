रनवाल एंटरप्राइजेज का 500 करोड़ रुपये का IPO 25 सितंबर को खुलेगा
मुंबई की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी रनवाल एंटरप्राइजेज 25 सितंबर को अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लेकर शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है।
कंपनी ने अपने शेयरों का दाम 290 से 305 रुपये के बीच तय किया है। इस IPO से 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो उसकी शुरुआती योजना का आधा है।
नए नियमों के तहत प्रक्रिया आसान होने के कारण इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से भी मंजूरी मिल चुकी है।
ज्यादातर रकम कर्ज चुकाने में होगी खर्च
इस रकम का ज्यादातर हिस्सा कंपनी अपने कर्ज चुकाने में लगाएगी। इसमें से 100 करोड़ रुपये रनवाल के अपने कर्जों (जुलाई तक 431.4 करोड़ रुपये) को निपटाने में इस्तेमाल होंगे। दूसरी तरफ, 225 करोड़ रुपये उसकी सहायक कंपनियों- रनवाल रेजिडेंसी और ईवी रियल एस्टेट में लगाए जाएंगे, ताकि वे भी अपने बकाया कर्ज का कुछ हिस्सा चुका सकें। बाकी बची रकम नए प्रोजेक्ट्स और कंपनी के सामान्य विकास के लिए रखी गई है।
प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी गिरने के बावजूद रनवाल ने वित्तीय वर्ष 2026 में अपनी बिक्री में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान कुल बिक्री 2,353.5 करोड़ रुपये रही।