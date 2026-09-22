रनवाल एंटरप्राइजेज का 500 करोड़ रुपये का IPO 25 सितंबर को खुलेगा

इस रकम का ज्यादातर हिस्सा कंपनी अपने कर्ज चुकाने में लगाएगी। इसमें से 100 करोड़ रुपये रनवाल के अपने कर्जों (जुलाई तक 431.4 करोड़ रुपये) को निपटाने में इस्तेमाल होंगे। दूसरी तरफ, 225 करोड़ रुपये उसकी सहायक कंपनियों- रनवाल रेजिडेंसी और ईवी रियल एस्टेट में लगाए जाएंगे, ताकि वे भी अपने बकाया कर्ज का कुछ हिस्सा चुका सकें। बाकी बची रकम नए प्रोजेक्ट्स और कंपनी के सामान्य विकास के लिए रखी गई है।

प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी गिरने के बावजूद रनवाल ने वित्तीय वर्ष 2026 में अपनी बिक्री में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान कुल बिक्री 2,353.5 करोड़ रुपये रही।