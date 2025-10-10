रोल्स रॉयस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक युद्धपोत पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है (तस्वीर: एक्स/@Masai_cat)

रोल्स रॉयस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक युद्धपोत पर काम करने में दिखाई रुचि

क्या है खबर?

रोल्स रॉयस ने देश के पहले इलेक्ट्रिक युद्धपोत पर भारतीय नौसेना के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। यह भारत के लिए नौसेना को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया (रक्षा) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि कंपनी हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक और पूर्ण-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों वाले अपने पोर्टफोलियो के साथ भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण में सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है।