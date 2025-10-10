देश में निजी कंपनियों को भी बिजली वितरण का मौका मिलेगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

बिजली वितरण का काम संभालेंगी निजी कंपनियां, सरकार ने बनाया प्रस्ताव

क्या है खबर?

केंद्र सरकार देशभर में निजी कंपनियों के लिए अपने खुदरा बिजली बाजार को खोलने की योजना बना रही है, जिससे अधिकांश राज्यों में सरकारी वितरकों का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं केवल सरकारी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस कदम से अडाणी एंटरप्राइजेज, टाटा पावर, टोरेंट पावर और CESC जैसी निजी कंपनियों को देशभर में बिजली वितरण करने का अवसर मिलेगा।