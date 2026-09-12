AI की मदद से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट बनाने के लिए इनाम-निवेश पाने का मौका

इस चैलेंज में 30 लाख रुपये का कुल इनाम रखा गया है। अगर, आपका बनाया हुआ सॉल्यूशन पायलट टेस्टिंग के दौरान सबसे अच्छा साबित होता है तो आपको 3 से 5 करोड़ रुपये तक का माइनॉरिटी निवेश भी मिल सकता है।

चुने गए टीमों को इंजीनियरिंग सपोर्ट और मेंटरशिप मिलेगी। उन्हें सड़कों और हाईवे, बिजली वितरण, शहरी जल प्रबंधन और जलवायु-लचीलापन और सार्वजनिक सेवाओं जैसी असली प्रोजेक्ट्स पर अपने आइडिया आजमाने का मौका भी मिलेगा।

एक बाहरी मूल्यांकन पैनल आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगा और अंतिम जूरी शीर्ष 3 विजेताओं का चुनाव करेगी। यह AI की मदद से बड़ा बदलाव लाने, अपनी पहचान बनाने और फंडिंग पाने का एक शानदार मौका है।