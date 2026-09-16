ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिकी बाजार में गिरावट, भारत में भी दिखा असर

दुनियाभर के बाजारों की गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। निफ्टी 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और मिडकैप शेयर 2 फीसदी से ज्यादा नीचे गिरे।

रुपये में भी डॉलर के मुकाबले कमजोरी देखने को मिली। शुक्रवार को 95.55 रुपये प्रति डॉलर के मुकाबले यह 95.96 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। यह पिछले 2 महीनों में रुपये में एक दिन की सबसे तेज गिरावट थी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से करीब 2,977 करोड़ रुपये की निकासी की है। हालांकि, घरेलू निवेशकों ने शेयर खरीदकर इस गिरावट को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे बाजार को और नीचे जाने से नहीं रोक पाए।