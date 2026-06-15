RITES ने शुरू किया अभिकल्प डिजिटल एक्सीलेंस सेंटर
भारतीय रेलवे और ट्रांसपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम करने वाली RITES कंपनी ने हाल ही में अभिकल्प नाम का एक नया डिजिटल एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया है।
इसका मुख्य लक्ष्य है कि कंपनी के सभी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। कंपनी की योजना है कि AI जैसी तकनीक का उपयोग करके अपने 13 सेक्टर्स (रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग, मेट्रो और हवाई अड्डे) में सेवाओं की गुणवत्ता और राजस्व में सुधार लाया जाए। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक हासिल करना है।
RITES के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राहुल मित्तल ने बताया कि अब हर टीम को यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा किए गए टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स से वाकई कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।
विस्तार ने बदला रेल सुरक्षा जांच का तरीका
इस पहल का एक खास उदाहरण 'विस्तार' है, जो पिछले साल ही शुरू किया गया एक AI टूल है। इसने रेल सुरक्षा जांच के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है।
अब निरीक्षकों को डाटा के आधार पर यह जानकारी मिल जाती है कि किन पटरियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
मित्तल ने बताया कि यह एक ऐसा डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जो शुरुआती चरण में ही समस्याओं का पता लगा लेता है। इससे जांच न केवल तेज होती है, बल्कि वह ज्यादा सटीक और विश्वसनीय भी बन जाती है।