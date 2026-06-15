RITES ने शुरू किया अभिकल्प डिजिटल एक्सीलेंस सेंटर बिज़नेस Jun 15, 2026

भारतीय रेलवे और ट्रांसपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम करने वाली RITES कंपनी ने हाल ही में अभिकल्प नाम का एक नया डिजिटल एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया है।

इसका मुख्य लक्ष्य है कि कंपनी के सभी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। कंपनी की योजना है कि AI जैसी तकनीक का उपयोग करके अपने 13 सेक्टर्स (रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग, मेट्रो और हवाई अड्डे) में सेवाओं की गुणवत्ता और राजस्व में सुधार लाया जाए। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक हासिल करना है।

RITES के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राहुल मित्तल ने बताया कि अब हर टीम को यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा किए गए टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स से वाकई कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।