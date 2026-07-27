विसेज लाइंस के राजस्व में आया 139 फीसदी का उछाल, शुद्ध मुनाफा हुआ 2 करोड़ रुपये

कंपनी की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा बॉम्बे शेविंग कंपनी और बोम्बे से आया है। ये दोनों ब्रांड मिलकर कुल परिचालन राजस्व का 91 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा हैं।

कंपनी की डिजिटल यूनिट 100डेज ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली है, जिससे यह 48 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। विज्ञापन खर्च में भी 55 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो अब कुल खर्च का लगभग एक चौथाई हिस्सा बन गया है। भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विसेज लाइंस ने पिछले नवंबर में निवेशकों से 136 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसमें एक संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) भी शामिल है। मार्च के अंत तक कंपनी के पास 313 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति में से 96 करोड़ रुपये का मजबूत नकदी भंडार था, जो उसकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर दिखाता है।