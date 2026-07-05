अप्रवासी भारतियों को अब भरना होगा ITR-2 फाॅर्म, आयकर विभाग ने दी जानकारी

टैक्स राहत के लिए भरना होग शेड्यूल TR

ITR-2 उन लोगों के लिए है, जिनकी कोई व्यवसाय या पेशेवर आय नहीं है, लेकिन विदेश में उनकी संपत्ति या कमाई है।

इस फॉर्म में आपको अपने विदेशी खातों की जानकारी शेड्यूल FA में दर्ज करनी होगी। विदेश से हुई अपनी कमाई की पूरी जानकारी शेड्यूल FSI में देनी पड़ेगी।

अगर, आप किसी टैक्स राहत के हकदार हैं तो उसे शेड्यूल TR में क्लेम कर सकते हैं। अगर, आप विदेशी टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं तो फॉर्म 67 भरना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह इसके लिए बेहद जरूरी है। सही फॉर्म चुनना बहुत अहम है। गलत फॉर्म भरने पर बाद में आपको परेशानियों या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।