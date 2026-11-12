अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पर पहुंची

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पर पहुंची, RBI की सीमा भी पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Nov 12, 202604:46 pm

क्या है खबर?

भारत में खुदरा महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जो पिछले 2 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई है। सितंबर में यह दर 5.54 फीसदी थी। अक्टूबर का आंकड़ा बाजार के 6 फीसदी के अनुमान से भी अधिक रहा, जिससे कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है।