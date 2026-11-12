अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पर पहुंची, RBI की सीमा भी पार
क्या है खबर?
भारत में खुदरा महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जो पिछले 2 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई है। सितंबर में यह दर 5.54 फीसदी थी। अक्टूबर का आंकड़ा बाजार के 6 फीसदी के अनुमान से भी अधिक रहा, जिससे कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है।
चिंता
खाने-पीने की चीजों की कीमतों ने बढ़ाई चिंता
महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दाम में तेजी रही।
अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 9.09 फीसदी दर्ज की गई, वहीं शहरों में यह 8.68 फीसदी रही।
इसके अलावा, गांवों में कुल महंगाई 6.08 से बढ़कर 6.63 फीसदी और शहरों में 4.88 से बढ़कर 5.41 फीसदी हो गई। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों परिवार प्रभावित हुए हैं।
सेवाएं
कपड़े, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाएं भी हुईं महंगी
अक्टूबर में कई दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
रेस्टोरेंट और रहने से जुड़ी सेवाओं की महंगाई सितंबर के 9.36 फीसदी से बढ़कर 10.06 फीसदी हो गई। कपड़ों और जूतों की महंगाई 3.93 से बढ़कर 4.96 फीसदी रही।
स्वास्थ्य सेवाओं में यह दर 1.40 से बढ़कर 2.05 फीसदी और घरों से जुड़ी महंगाई 2.74 से बढ़कर 2.90 फीसदी पर पहुंच गई। वहीं, कुछ अन्य सेवाओं में राहत भी देखने को मिली।
बैठक
RBI की अगली बैठक में महंगाई पर रहेगी नजर
अक्टूबर के आंकड़े 4 दिसंबर को होने वाली RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक से पहले महंगाई के उपलब्ध आखिरी आंकड़े हैं।
RBI का लक्ष्य महंगाई को 4 फीसदी पर रखना है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा 2-6 फीसदी है। अक्टूबर में महंगाई का इस सीमा से ऊपर जाना ब्याज दरों पर फैसले को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, बैंक यह भी देखेगा कि कीमतों में बढ़ोतरी आगे जारी रहती है या नहीं और इसका असर अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है।