अरबों रुपये का विलय रद्द होने से क्रिप्टो कंपनियों पर गहराया संकट 

SPAC सौदों में लगती है भारी फीस

SPAC सौदों में भारी-भरकम लेन-देन फीस लगती है, जो रिजर्ववन जैसी उन कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं है, जिनके पास बिटकॉइन और एथेरियम जैसे अस्थिर डिजिटल एसेट होते हैं।

इस अनिश्चितता के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये विलय आखिर में कितने फायदेमंद साबित होंगे।

इसी बीच, एवलांच ट्रेजरी कॉर्प के शेयर भी उसके स्पेसैक विलय के ठीक बाद लगभग 90 फीसदी तक गिर गए। पिछले साल अक्टूबर में बिटकॉइन, जब अपनी सबसे ऊंची कीमत पर था, तब से अब तक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली डिजिटल-एसेट कंपनियों के खजाने के मूल्यांकन में 62 अरब डॉलर (5,900 अरब रुपये) की भारी कमी आ चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदी के दौर में केवल वही कंपनियां टिक पाएंगी, जिनके पास एक ठोस बिजनेस प्लान है।