2027 से चेकबुक बदलने की वायरल जानकारी पर RBI ने दिया जवाब

RBI ने ऐसे वायरल हो रहे मैसेज को गलत और भ्रामक करार दिया है। बैंक ने बताया है कि बैंकिंग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल उसकी आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।

इन अफवाहों को दूर करते हुए उसने साफ किया है कि चेक से जुड़े मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और वे केवल सही और आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें।