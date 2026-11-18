पिछले अक्टूबर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में हुए एक बड़े डाटा लीक के बाद केंद्रीय बैंक इस मामले पर खास ध्यान दे रहा है। खास तौर पर उसकी कोशिश है कि बैंकों की कमजोरियों का पता लगाकर डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जाए।

खासकर API, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांचों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। RBI का लक्ष्य साफ है कि जैसे-जैसे बैंकिंग डिजिटल होती जा रही है, आपके पैसों को सुरक्षित रखना।