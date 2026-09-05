रेंटोमोजो 9 सितंबर को लॉन्च कर सकती है अपना IPO

कुछ शुरुआती निवेशकों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। इनमें एक्सेल इंडिया को अपने निवेश पर करीब 8.63 गुना, मैडिसन इंडिया को लगभग 7.22 गुना, वैल्यूक्वेस्ट और एडलवाइस दोनों को करीब 5.4 गुना रिटर्न मिल सकता है।

इन सब में सबसे खास बात यह है कि नजारा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक नीतीश मित्तर्सैन को ऑफर फोर सेल (OFS) के जरिए करीब 6 करोड़ रुपये के शेयरों पर 152 गुना तक का जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है।