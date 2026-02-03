रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में वृद्धि हुई है

रिलायंस के शेयर की कीमत में आया 7 फीसदी उछाल, जानिए क्या रही है वजह

क्या है खबर?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और जियो स्टूडियोज के अधिग्रहण से बाजार में सकारात्मक बदलाव के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 7 फीसदी का उछाल आया है। सुबह के कारोबार में BSE पर कंपनी के शेयर की कीमत 7.11 फीसदी बढ़कर 1,489 रुपये हो गई, जिससे सालाना आधार पर नुकसान घटकर 8 फीसदी रह गया। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में सत्र के दौरान लगभग 3 फीसदी की जोरदार बढ़त दर्ज हुई, जिसमें रिलायंस की अहम भूमिका रही है।