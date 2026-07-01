रिलायंस पावर के AI क्षेत्र में उतरने से शेयरों में आया 18 फीसदी का उछाल

सहायक कंपनियों के बदले नाम

कंपनी अब अपना पूरा ध्यान AI और टेक सर्विसेज पर लगा रही है। यही नहीं उसने अपने कई सहायक कंपनियों के नाम भी बदल दिए हैं, जैसे कि रिलायंस AI ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है।

इस फैसले के कारण पिछले 3 महीनों में कंपनी का शेयर सेंसेक्स से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कंपनी उभरती हुई तकनीक के क्षेत्र में बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखती है।