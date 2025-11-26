रिलायंस का डाटा सेंटर 400 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रिलायंस का संयुक्त उद्यम आंध्र प्रदेश में बनाएगा डाटा सेंटर, जानिए कितना होगा निवेश

क्या है खबर?

डिजिटल कनेक्शन ने बुधवार (26 नवंबर) को आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट क्षमता वाला डाटा सेंटर बनाने के लिए 2030 तक 11 अरब डॉलर (लगभग 98,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित यह डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में 400 एकड़ में फैले होंगे। बता दें कि डिजिटल कनेक्शन एक ब्रुकफील्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिका की डिजिटल रियल्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।