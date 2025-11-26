रिलायंस का संयुक्त उद्यम आंध्र प्रदेश में बनाएगा डाटा सेंटर, जानिए कितना होगा निवेश
क्या है खबर?
डिजिटल कनेक्शन ने बुधवार (26 नवंबर) को आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट क्षमता वाला डाटा सेंटर बनाने के लिए 2030 तक 11 अरब डॉलर (लगभग 98,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित यह डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में 400 एकड़ में फैले होंगे। बता दें कि डिजिटल कनेक्शन एक ब्रुकफील्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिका की डिजिटल रियल्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।
फायदा
नए डाटा सेंटर का क्या होगा फायदा?
कंपनी ने कहा है कि डिजिटल कनेक्शन ने इस निवेश के लिए आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है, "डिजिटल कनेक्शन डाटा सेंटर निर्बाध AI वर्कलोड का सपोर्ट करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, जो हाइपरस्केलर्स और उद्यमों को भविष्य के लिए तैयार सिस्टम, मजबूत सबस्टेशन, अतिरिक्त पावर फीड और रैक घनत्व प्रदान करेंगे, ताकि अगले दशक के नवाचार को गति मिल सके।"
बड़ा निवेश
गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेश
कंपनी का चेन्नई में पहले से ही एक परिसर है और मुंबई के चांदीवली इलाके में एक और परिसर का निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस डिजिटल कनेक्शन संयुक्त उद्योग की ओर से डाटा निर्माण में किया जा रहा देश में दूसरा बड़ा निवेश है। इससे पहले गूगल ने पिछले महीने आंध्र प्रदेश में डॉटा सेंटर निर्माण के लिए 15 अरब डॉलर (करीब 1,338 अरब रुपये) का निवेश करने की घोषणा की थी।