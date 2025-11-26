शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,022 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी 

टॉप गेनर्स में आज PG एलेक्टरोप्लास्ट, नुवामा वेल्थ और सीमेंस ने क्रमशः 5.93 फीसदी, 4.88 फीसदी और 4.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। MCX इंडिया और PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 4.22 फीसदी और 3.91 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। FSN ई-कॉमर्स नायका, भारती एयरटेल , PI इंडस्ट्रीज, अडाणी एंटरप्राइज और LIC इंडिया क्रमशः 2.17 फीसदी, 1.61 फीसदी, 0.34 फीसदी, 0.24 फीसदी और 0.24 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.26 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.57 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।