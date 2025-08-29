रिलायंस जियो भारत से बाहर कारोबार का करेगी विस्तार, AGM में बोले मुकेश अंबानी

देश की टेलीकॉम दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो अब भारत से बाहर भी अपना कारोबार बढ़ाएगी। इस बात की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की वार्षिक आम बैठक (AGM) में आज (29 अगस्त) कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने की। उन्होंने कहा कि जियो की घरेलू तकनीक अब दुनियाभर के लोगों तक पहुंचेगी और भविष्य में कंपनी का सफर पिछली यात्रा से कहीं अधिक सफल और मजबूत होगा।

ग्राहक 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जुड़े रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने AGM में बताया कि कंपनी के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह संख्या अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कुल आबादी से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जियो की लोकप्रियता और लोगों के विश्वास को दर्शाती है। कंपनी का मकसद अब केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाओं को पहुंचाना है।

तैयारी वैश्विक स्तर पर नई यात्रा की तैयारी आकाश ने आगे कहा कि जियो की अगली यात्रा वैश्विक स्तर पर होगी। कंपनी की इनिवेटिव तकनीकें अब दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगी। इसके लिए जियो रणनीतिक साझेदारियां करेगी और एक स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कंपनी का कदम न केवल कंपनी के साझेदारों को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि शेयरधारकों के लिए भी लंबे समय तक मूल्य सृजन का अवसर देगा।