रिलायंस जियो ने सभी के लिए खोला फ्री जेमिनी AI प्रो ऑफर, ऐसे करें एक्टिव
क्या है खबर?
रिलायंस जियो ने गूगल जेमिनी AI प्रो फ्री देने के ऑफर को सभी आयु वर्ग के यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। पिछले दिनों दूरसंचार ऑपरेटर ने अमेरिकी टेक दिग्गज के साथ साझेदारी की थी, जिसके तहत 18 महीने के लिए गूगल AI प्रो का फ्री एक्सेस देने की घोषणा की गई थी। यह ऑफर उस वक्त केवल 18 से 25 वर्ष की आयु के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया था।
पात्रता
कौन है इस ऑफर के लिए पात्र?
ऑफर की पात्रता के लिए ग्राहकों के पास अनलिमिटेड 5G प्लान वाला एक एक्टिव जियो सिम कार्ड होना चाहिए। यूजर का 349 रुपये या उससे ऊपर का प्लान 18 महीने तक लेना जरूरी है। इसके बाद वह 1,950 रुपये प्रति माह की कीमत वाला गूगल AI प्रो प्लान फ्री में प्राप्त कर सकता है। इससे 18 महीने के दौरान 35,100 रुपये की बचत होगी। उन्हें इमेज जनरेशन, कोडिंग और गहन शोध के लिए जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल तक पहुंच मिलेगी।
ऑफर
ऐसे एक्टिव करें ऑफर
इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए मायजियो ऐप खोलें और होम पेज पर सबसे ऊपर 'अर्ली एक्सेस' बैनर देखें और इसमें 'क्लेम नाउ' पर टैप करें। एक नई ब्राउजर विंडो खुलेगी, जिसमें ऑफर का विवरण दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद पुष्टि करने के लिए 'एग्री' चुनें। इन चरणों को पूरा करने के बाद यूजर जेमिनी ऐप पर जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका प्रो सब्सक्रिप्शन सफलतापूर्वक एक्टिव हो गया है।