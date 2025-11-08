रिलायंस जियो ने सभी के लिए खोला फ्री जेमिनी AI प्रो ऑफर, ऐसे करें एक्टिव 

पात्रता

कौन है इस ऑफर के लिए पात्र?

ऑफर की पात्रता के लिए ग्राहकों के पास अनलिमिटेड 5G प्लान वाला एक एक्टिव जियो सिम कार्ड होना चाहिए। यूजर का 349 रुपये या उससे ऊपर का प्लान 18 महीने तक लेना जरूरी है। इसके बाद वह 1,950 रुपये प्रति माह की कीमत वाला गूगल AI प्रो प्लान फ्री में प्राप्त कर सकता है। इससे 18 महीने के दौरान 35,100 रुपये की बचत होगी। उन्हें इमेज जनरेशन, कोडिंग और गहन शोध के लिए जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल तक पहुंच मिलेगी।