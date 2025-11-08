OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में इस महीने बड़ी गिरावट दर्ज हुई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में इस महीने जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। यह अक्टूबर की 75 फीसदी से घटकर नवंबर में 61 फीसदी रह गई है। यह आंकड़ा किसी भी महीने में सर्च बाजार हिस्सेदारी में हुई सबसे बड़ी गिरावट को दर्शाता है। यह इसकी पिछली हिस्सेदारी से उल्लेखनीय गिरावट है, जबकि दूसरी तरफ परप्लेक्सिटी और क्लाउड AI जैसी कई छोटी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं।