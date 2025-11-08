OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट, जानिए क्या रही वजह 

LOADING...
OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में इस महीने बड़ी गिरावट दर्ज हुई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 08, 2025
06:12 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI की बाजार हिस्सेदारी में इस महीने जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। यह अक्टूबर की 75 फीसदी से घटकर नवंबर में 61 फीसदी रह गई है। यह आंकड़ा किसी भी महीने में सर्च बाजार हिस्सेदारी में हुई सबसे बड़ी गिरावट को दर्शाता है। यह इसकी पिछली हिस्सेदारी से उल्लेखनीय गिरावट है, जबकि दूसरी तरफ परप्लेक्सिटी और क्लाउड AI जैसी कई छोटी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

आंकड़े 

ये रही हैं 5-शीर्ष कंपनियां 

फर्स्ट पेज सेज में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, गिरावट के बावजूद OpenAI ने जनरेटिव AI चैटबॉट बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा है। ChatGPT की 61 फीसदी बाजार हिस्सेदारी रही, जबकि 7 फीसदी तिमाही वृद्धि दर्ज की। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की हिस्सेदारी 14.1 फीसदी हिस्सेदारी और तिमाही में 6 फीसदी की बढ़त हासिल की। गूगल जेमिनी की हिस्सेदारी 13.4 फीसदी, परप्लेक्सिटी की 6.4 फीसदी और क्लाउड AI की 3.8 फीसदी रही है।

अगणीय 

ChatGPT अमेरिका में सबसे आगे

रिपोर्ट में 3 अक्टूबर तक अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते जनरेटिव AI चैटबॉट्स का भी जिक्र है। इनमें ChatGPT बाजार में अग्रणी बना हुआ है, हालांकि इसकी वृद्धि दर धीमी पड़ गई है। आंकड़ों के अनुसार, सामान्य-उद्देश्य वाले AI चैटबॉट्स ने स्टार्टअप्स के बीच मामूली बढ़त देखी गई है, लेकिन स्थिर यूजर का जुड़ाव दिखाया है। दूसरी तरफ डेवलपर-केंद्रित फिंड और व्यवसाय-केंद्रित क्लाउड AI विकास रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।