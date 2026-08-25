रिलायंस इंडस्ट्रीज की एल्युमिनियम कारोबार में उतरने की तैयारी
बिज़नेस
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब एल्युमिनियम के बाजार पर नजर गड़ाए हुए है। कंपनी को उम्मीद है कि कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स से होने वाली कमाई से वह अपने मुनाफे को और बढ़ा पाएगी।
योजना यह है कि आंध्र प्रदेश में मौजूद अपने कोल ब्लॉक से निकलने वाले ईंधन का इस्तेमाल धातु बनाने में किया जाए। यह कदम पूरे उद्योग को हिला कर रख सकता है।
गौतम अडाणी ने किया बड़ा निवेश
रिलायंस ने ओडिशा में एक बड़े बॉक्साइट ब्लॉक के लिए बोली लगाई है। दूसरी तरफ, गौतम अडाणी की कंपनी ने वहां एल्युमिनियम में 11.5 अरब डॉलर (करीब 1,100 अरब रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है।
भारत में एल्युमिनियम की मांग वित्त वर्ष 2047 तक लगभग 5 गुना होने की उम्मीद है। ऐसे में रिलायंस, वेदांता और हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियों के साथ एक नई दिग्गज बन सकती है।