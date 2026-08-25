रिलायंस इंडस्ट्रीज की एल्युमिनियम कारोबार में उतरने की तैयारी

रिलायंस ने ओडिशा में एक बड़े बॉक्साइट ब्लॉक के लिए बोली लगाई है। दूसरी तरफ, गौतम अडाणी की कंपनी ने वहां एल्युमिनियम में 11.5 अरब डॉलर (करीब 1,100 अरब रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है।

भारत में एल्युमिनियम की मांग वित्त वर्ष 2047 तक लगभग 5 गुना होने की उम्मीद है। ऐसे में रिलायंस, वेदांता और हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियों के साथ एक नई दिग्गज बन सकती है।