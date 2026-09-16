रिलायंस ने बॉन्ड बेचकर जुटाए 12,500 करोड़ रुपये, निवेशकों को मिलेगा 7.47 फीसदी ब्याज
रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 साल के बॉन्ड बेचकर 12,500 करोड़ रुपये जुटा रही है। इन बॉन्ड पर निवेशकों को करीब 7.47 फीसदी ब्याज मिलने की उम्मीद है।
इस बॉन्ड इश्यू का प्रबंधन एक्सिस और HDFC जैसे बड़े बैंक कर रहे हैं और यह 18 सितंबर को बंद हो जाएगा। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अच्छा-खासा पैसा मौजूद है। हाल ही में विदेशी मुद्रा में जमा हुई राशि बढ़ने से बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ी है।
बॉन्ड ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब
कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये का बेस इश्यू जारी किया है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प (ओवर-अलॉटमेंट विकल्प) भी शामिल है।
यह ऑफर पहले ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें से अकेले एंकर निवेशकों ने 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
2023 के बाद यह रिलायंस का पहला बड़ा घरेलू बॉन्ड इश्यू है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस इश्यू में बड़ी भूमिका नहीं निभा रही है।
इसकी वजह यह है कि ये बॉन्ड कम अवधि के हैं और फिलहाल बैंकों के पास निवेश करने के लिए काफी फंड मौजूद है।
बैंकों ने स्वैप से जुटाए 127.2 अरब डॉलर
हाल ही में बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वैप सुविधा का इस्तेमाल करके विदेशी मुद्रा जमा के जरिए 127.2 अरब डॉलर (करीब 12,000 अरब रुपये) जुटाए हैं।
इस अतिरिक्त फंड से अब वे ज्यादा कॉर्पोरेट लोन दे सकते हैं और नए प्रोजेक्ट को पैसा मुहैया करा सकते हैं। यह रिलायंस जैसी उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, जो पैसे जुटाना चाहती हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।