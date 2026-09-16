रिलायंस ने बॉन्ड बेचकर जुटाए 12,500 करोड़ रुपये, निवेशकों को मिलेगा 7.47 फीसदी ब्याज

कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये का बेस इश्यू जारी किया है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प (ओवर-अलॉटमेंट विकल्प) भी शामिल है।

यह ऑफर पहले ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें से अकेले एंकर निवेशकों ने 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

2023 के बाद यह रिलायंस का पहला बड़ा घरेलू बॉन्ड इश्यू है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस इश्यू में बड़ी भूमिका नहीं निभा रही है।

इसकी वजह यह है कि ये बॉन्ड कम अवधि के हैं और फिलहाल बैंकों के पास निवेश करने के लिए काफी फंड मौजूद है।