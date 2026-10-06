रिलायंस ने FSSAI के 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल हटाने के आदेश को दी चुनौती

रिलायंस ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। इस आदेश के तहत FSSAI ने कंपनी को अपने कैंपा ड्रिंक पर 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को कहा।

यह आदेश 30 जून से लागू हुआ है और इसका मकसद ज्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स से जुड़ी सेहत की चिंताओं को कम करना है। इससे साफ है कि FSSAI अब लोगों के खाने-पीने की चीजों को लेकर और भी कड़ा रुख अपना रहा है।