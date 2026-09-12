रिलायंस डिजिटल पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बदलना हुआ आसान

रिलायंस डिजिटल ने अपना डिजिटल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। अब आप अपने पुराने टीवी, फ्रिज या वाशिंग मशीन को बदलकर नए अप्लायंस आसानी से ले सकते हैं।

इस प्रोग्राम में आपको अपने पुराने सामान की तुरंत एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ ही 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी तुरंत बचत होगी।