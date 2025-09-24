रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में नया प्लांट स्थापित करेगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में लगाएगी कारखाना, जानिए कितना होगा निवेश

क्या है खबर?

रिलायंस रिटेल की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL) ने तमिलनाडु में एक बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी थूथुकुडी जिले के SIPCOT अल्लिकुलम औद्योगिक पार्क में एक प्लांट के निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह नया प्लांट 60 एकड़ में बनेगा और क्षेत्रीय स्नैक्स, बिस्कुट, मसाले, आटा, खाद्य तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए एक बहु-उत्पाद केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे आने वाले 5 सालों में राज्य में 2,000 रोजगार सृजित होंगे।