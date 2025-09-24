रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में लगाएगी कारखाना, जानिए कितना होगा निवेश
क्या है खबर?
रिलायंस रिटेल की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL) ने तमिलनाडु में एक बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी थूथुकुडी जिले के SIPCOT अल्लिकुलम औद्योगिक पार्क में एक प्लांट के निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह नया प्लांट 60 एकड़ में बनेगा और क्षेत्रीय स्नैक्स, बिस्कुट, मसाले, आटा, खाद्य तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए एक बहु-उत्पाद केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे आने वाले 5 सालों में राज्य में 2,000 रोजगार सृजित होंगे।
बढ़ावा
FMCG कंपनियों को सरकार दे रही बढ़ावा
राज्य के उद्योग मंत्री TRB राजा ने इसको लेकर एक्स पर लिखा, "एक और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) प्रमुख रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपनी अगली बड़ी यूनिट के लिए तमिलनाडु को चुना है।" RCPL के निवेश की घोषणा तमिलनाडु सरकार की उस रणनीति को उजागर करती है, जिसके तहत वह शासन के 'द्रविड़ मॉडल' के तहत प्रमुख FMCG कंपनियों को आकर्षित करती है। इसके बुनियादी ढांचे, औद्योगिक पार्क और नीतिगत समर्थन इस प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
शिपयार्ड
राज्य में स्थापित होगा ग्रीनफील्ड वाणिज्यिक शिपयार्ड स्थापित
इससे पहले, तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए 2 केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने संयुक्त रूप से 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की थी। कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स राज्य में अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड वाणिज्यिक शिपयार्ड स्थापित करेंगी। इससे प्रदेश में 55,000 नौकरियां पैदा होंगी और जहाज निर्माण और समुद्री नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में राज्य की भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।