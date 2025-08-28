रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी कल क्या घोषणाएं कर सकते हैं? 

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) कल आयोजित की जाएगी। RIL प्रमुख मुकेश अंबानी कल दोपहर 02:00 बजे 44 लाख से अधिक शेयरधारकों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। निवेशक इस बैठक से डिजिटल, रिटेल, नई ऊर्जा और तेल-गैस कारोबार से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार को यह भी उम्मीद है कि कंपनी ऐसे कदमों का ऐलान कर सकती है, जिससे निवेशकों के लिए मूल्य में बढ़ोतरी यानी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं पैदा होंगी।

#1 डिजिटल और रिटेल कारोबार पर ध्यान इस AGM में निवेशकों की खास नजर डिजिटल और रिटेल कारोबार पर रहने वाली है। कंपनी उपभोक्ता और उद्यम डिजिटल सेवाओं पर नए अपडेट साझा कर सकती है। इसके अलावा, तेजी से बढ़ते फास्ट फैशन और क्विक कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में रिलायंस किस तरह विस्तार करने जा रही है, इस पर भी खुलासा हो सकता है। इन घोषणाओं से यह साफ हो जाएगा कि कंपनी बदलते उपभोक्ता रुझानों को अपनाकर अपने कारोबार को कैसे और मजबूत करना चाहती है।

#2 मूल्य अनलॉकिंग और निवेश योजनाएं 2019 में रिलायंस ने दूरसंचार और खुदरा कारोबार को अलग सूचीबद्ध करने की योजना का संकेत दिया था। निवेशक AGM में इस दिशा में प्रगति को लेकर घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका असर सीधे कंपनी के मूल्यांकन पर पड़ेगा। पूंजीगत व्यय योजनाओं पर भी अपडेट मिल सकता है। इसमें पॉलिएस्टर, विनाइल और कार्बन फाइबर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं। इन निवेश योजनाओं से कंपनी की लंबी अवधि की विकास रणनीति और स्पष्ट हो सकती है।