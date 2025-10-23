रेडिट ने परप्लेक्सिटी और 3 अन्य कंपनियों पर किया मुकदमा, जानिए क्या है आरोप 

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी समेत SerApi, ऑक्सीलैब्स और AWMProxy पर मुकदमा किया है। द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रेडिट का कहना है कि इन कंपनियों ने बिना अनुमति के उसके सर्च रिजल्ट्स से डाटा चुराया और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया। यह मुकदमा उस कानूनी कार्रवाई के बाद आया है जो रेडिट ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक के खिलाफ दायर की थी।

आरोप रेडिट ने लगाया डाटा स्क्रैपिंग का गंभीर आरोप रेडिट का आरोप है कि ये कंपनियां उसके पोस्ट और कंटेंट को स्क्रैप कर AI ट्रेनिंग के लिए उपयोग करती हैं। कंपनी का कहना है कि इससे वे लाइसेंसिंग फीस से बचती हैं। इसी कारण रेडिट ने वित्तीय हर्जाने और इन कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वे पहले से स्क्रैप किए गए डाटा को बेच न सकें। रेडिट ने गूगल और OpenAI जैसी कंपनियों के साथ आधिकारिक लाइसेंस समझौते किए हैं।

परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल रेडिट ने दावा किया कि पेरप्लेक्सिटी ने उसके कंटेंट को बिना अनुमति स्क्रैप किया और अपने उत्तर इंजन में उपयोग किया। जांच में पाया गया कि परप्लेक्सिटी ने एक परीक्षण पोस्ट से जानकारी ली, जो केवल गूगल पर थी और कहीं उपलब्ध नहीं थी। इससे साबित हुआ कि कंपनी ने robots.txt प्रोटोकॉल की अनदेखी की। परप्लेक्सिटी ने कहा कि उसे मुकदमा नहीं मिला है और वह सार्वजनिक ज्ञान की स्वतंत्र पहुंच का समर्थन करती है।