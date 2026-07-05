RBI में यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती, 6 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

कितना मिलेगा वेतन?

स्नातकोत्तर, इंजीनियर या संबंधित रिसर्च अनुभव वाले उम्मीदवार पॉलिसी एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इस नौकरी में हर महीने 1.5 लाख रुपये का वेतन मिलेगा। यह 3 साल का अनुबंध होगा, जिसे आपके अच्छे प्रदर्शन पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके लिए आखिरी तारीख से पहले अपना रिज्यूमे और जरूरी दस्तावेज ईमेल करने होंगे। देर से भेजे गए या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।