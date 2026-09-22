HDFC बैंक के नए CEO की नियुक्ति को लेकर RBI की पूछताछ से शेयरों में उछाल

RBI, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और ICICI बैंक के CEO से बात कर रहा है, ताकि पता चल सके कि बागची इस बड़े पद के लिए सही हैं या नहीं।

HDFC बैंक ने बागची के अलावा उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा का नाम दिया है। हालांकि, भरूचा को उनके कार्यकाल को लेकर कुछ नियमों का सामना करना पड़ सकता है।

मौजूदा CEO शशिधर जगदीशन 26 अक्टूबर तक अपना पद छोड़ देंगे। ऐसे में बैंक पर दबाव है कि वह ऐसा प्रमुख चुने, जो बैंक की स्थिति सुधार सके।