RBI ने HDFC बैंक पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई शिकायतों को लेकर HDFC बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके पीछे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और ब्याज दरों, आउटसोर्सिंग प्रथाओं और अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों से संबंधित निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया गया है। बैंक ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसने इस समस्या के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और निर्देशों का पालन करने भरोसा जताया है।