NBFC और HFC के लिए प्रवाह पोर्टल से कारोबार समेटना हुआ आसान
बिज़नेस
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिए अपना कामकाज बंद करने की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया है।
अप्रैल में जारी नए दिशा-निर्देशों के बाद अब प्रवाह पोर्टल पर इन कंपनियों के लिए एक नया एप्लिकेशन फॉर्म और चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है। इस बदलाव का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को और भी सरल और कम परेशानी वाला बनाना है।
औपचारिक मंजूरी तक करना होगा नियमों का पालन
सिर्फ आवेदन जमा करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। जब तक उन्हें औपचारिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक NBFCs और HFCs को RBI, नेशनल हाउसिंग बैंक और बाकी सभी नियमों का पालन करते रहना होगा।