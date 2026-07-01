NBFC और HFC के लिए प्रवाह पोर्टल से कारोबार समेटना हुआ आसान बिज़नेस Jul 01, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिए अपना कामकाज बंद करने की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया है।

अप्रैल में जारी नए दिशा-निर्देशों के बाद अब प्रवाह पोर्टल पर इन कंपनियों के लिए एक नया एप्लिकेशन फॉर्म और चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है। इस बदलाव का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को और भी सरल और कम परेशानी वाला बनाना है।