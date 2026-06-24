RBI की ओर से बड़ी राहत, अभी नहीं बढ़ेगी ब्याज दरें

बैंक ने रुपये की स्थिरता पर दिया भरोसा

मल्होत्रा ने बताया कि RBI लगातार इस पर नजर रख रहा है कि तेल की कीमतें आम लोगों के खर्चों पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर महंगाई फैलने के संकेत नहीं मिले हैं।

उन्होंने देश के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) के बारे में भी भरोसा दिलाया और बताया कि रुपये को स्थिर बनाए रखने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, भारतीय बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है, जिससे भारत के बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से जुड़ सकें।