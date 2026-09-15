RBI ने टाटा संस की लिस्टिंग मामले में कैविएट याचिका दाखिल की

टाटा संस एक बड़ी वित्तीय कंपनी है और इस पर सख्त नियम लागू होते हैं। कंपनी के पास कुल 2.01 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप चाहता है कि कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाए। उनकी सोच है कि इससे कंपनी के शेयरों की सही कीमत सामने आएगी और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके पास टाटा संस में 18.37 फीसदी हिस्सेदारी है।

हालांकि, इसकी कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार टाटा ट्रस्ट्स इस विचार से सहमत नहीं है। वह चाहता है कि होल्डिंग कंपनी को सार्वजनिक न किया जाए। इसके बजाय, वे शापूरजी पालोनजी ग्रुप के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं, जिससे ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेच सके और दोनों पक्षों को फायदा हो।

RBI का यह कदम दिखाता है कि वह इस बड़ी बहस के बीच अपनी नियामक भूमिका को बनाए रखना चाहता है।