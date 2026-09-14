नोएल टाटा के सामने टाटा संस को सार्वजनिक करने की बड़ी चुनौती

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को यह बता दिया है कि अब इसे एक सार्वजनिक कंपनी बनना होगा। इसी बात ने चेयरमैन नोएल टाटा को चौंका दिया है।

टाटा संस के ज्यादातर शेयर टाटा ट्रस्ट्स के पास हैं और नोएल टाटा ही इसकी कमान संभालते हैं। ऐसे में अब उनके सामने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की मुश्किल चुनौती आ गई है।

कई बार छूट की मांग करने के बावजूद RBI अभी भी इस बात पर कायम है कि टाटा संस एक बड़ी वित्तीय संस्था है, जिसे इन नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा।