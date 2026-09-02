RBI ने FCNR(B) के तहत जुटाए करीब 100 अरब डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

इस जल्दी बंद होने के बावजूद बैंक 11 सितंबर तक अपने पुराने FCNR(B) खातों के लिए स्वैप सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। विदेशी पैसों की इतनी बड़ी आवक और अन्य विदेशी कर्जों के साथ इस साल भारत का कैपिटल अकाउंट सरप्लस 65 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) से ऊपर जा सकता है।

इसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी 729.33 अरब डॉलर (करीब 69,000 अरब रुपये) के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया है। इस पूरी स्थिति से RBI के पास रुपये को स्थिर रखने की ताकत बहुत बढ़ गई है।