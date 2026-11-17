टाटा संस खुद शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन टाटा समूह की लिस्टेड कंपनियों के पास टाटा संस की हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी की कुल कीमत 15,000 करोड़ रुपये तक है।

केंद्रीय बैंक का यह दबाव ऐसे समय आया है, जब समूह के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और सार्वजनिक होने को लेकर अंदरूनी उठा-पटक चल रही है।

इसमें अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की बोर्ड द्वारा पुनर्नियुक्ति का मुद्दा भी शामिल है। नियमों के पालन पर जोर देकर RBI इन लंबे समय से चले आ रहे बोर्डरूम विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है।