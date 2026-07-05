रेजरपे CEO का दावा अभी कंपनियां नहीं सीख पाई AI का सही इस्तेमाल बिज़नेस Jul 05, 2026

रेजरपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षिल माथुर कहते हैं कि दुनिया ने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं निकाला है।

जब गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने माना कि उन्हें आज का AI पूरी तरह समझ नहीं आता तो माथुर ने ट्वीट किया, "अभी तक किसी ने भी AI को बड़े पैमाने पर पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं सीखा है।"

यह बात दिखाती है कि टेक दिग्गज भी अभी AI को असली जिंदगी में भरोसेमंद और उपयोगी बनाने के तरीके सीख रहे हैं।