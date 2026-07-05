रेजरपे CEO का दावा अभी कंपनियां नहीं सीख पाई AI का सही इस्तेमाल
रेजरपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षिल माथुर कहते हैं कि दुनिया ने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं निकाला है।
जब गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने माना कि उन्हें आज का AI पूरी तरह समझ नहीं आता तो माथुर ने ट्वीट किया, "अभी तक किसी ने भी AI को बड़े पैमाने पर पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं सीखा है।"
यह बात दिखाती है कि टेक दिग्गज भी अभी AI को असली जिंदगी में भरोसेमंद और उपयोगी बनाने के तरीके सीख रहे हैं।
कंपनियां अभी भी AI के साथ कर रहीं प्रयोग
माथुर बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियां अभी भी AI के साथ प्रयोग कर रही हैं, खासकर फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सपोर्ट जैसे मुश्किल क्षेत्रों में।
इन सिस्टम्स को मुश्किल हालात में पूरी तरह सटीक होना चाहिए, लेकिन अभी भी कई इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं।
ब्रिन की यह बात दिखाती है कि अब उद्योग का फोकस सिर्फ ताकतवर टेक बनाने पर नहीं, बल्कि उसे सबके लिए भरोसेमंद तरीके से काम में लाने पर है।