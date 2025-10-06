रेजरपे और यस बैंक ने बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है

रेजरपे और यस बैंक लॉन्च किया देश का पहला बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम

क्या है खबर?

रेजरपे ने यस बैंक के साथ मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत का पहला बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम पेश किया है। इस कदम से ऑनलाइन कार्ड भुगतानों को चेहरे की पहचान का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकेगा। यह पिन और SMS OTP पर निर्भर पारंपरिक टू-फेक्टर ऑथेंटिकेशन मॉडल की जगह लेती है। नया एक्सेस कंट्रोल सर्वर (ACS) लेनदेन प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित जोखिम जांचों के साथ जोड़ता है।