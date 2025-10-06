OpenAI के साथ AMD ने किया अरबों डॉलर का सौदा, 37 प्रतिशत चढ़े शेयर

चिप निर्माता दिग्गज AMD ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के साथ एक बड़ा सौदा किया है। इस सौदे के तहत OpenAI आने वाले वर्षों में 6 गीगावाट (GW) AMD ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का उपयोग करेगी। दोनों कंपनियों ने एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अहम सौदा कई अरब डॉलर का माना जा रहा है और इसे AI कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया गया है।

शेयर AMD के शेयरों में रिकॉर्ड 37 प्रतिशत की तेजी समझौते की घोषणा के बाद सोमवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग में AMD के शेयरों में 37 प्रतिशत तक की जबरदस्त बढ़त देखी गई। वहीं, एनवीडिया के शेयरों में 1.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। AMD के शेयर शुक्रवार को 164 डॉलर (लगभग 15,000 रुपये) पर बंद हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI को AMD में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं, जो तय लक्ष्यों के पूरे होने पर बदल जाएंगे।

लाभ कंपनी को होगा अरबों डॉलर का फायदा AMD का AI GPU राजस्व इस वर्ष 6.55 अरब डॉलर (लगभग 580 अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। OpenAI के साथ यह सौदा अगले वर्ष से और तेजी से बढ़ेगा तथा 2027 तक और ज्यादा लाभ देगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साझेदारी से AMD का कुल राजस्व 100 अरब डॉलर (लगभग 8,900 अरब रुपये) से अधिक हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने इस लक्ष्य तक पहुंचने की समय-सीमा स्पष्ट नहीं की है।

योजना सैम ऑल्टमैन और AMD की साझा योजना AMD की CEO लिसा सू ने कहा कि वह बड़े पैमाने पर AI कंप्यूटिंग उपलब्ध कराने के लिए OpenAI के साथ साझेदारी कर बहुत उत्साहित हैं। वहीं, OpenAI के सैम ऑल्टमैन ने इसे AI की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि AMD के शक्तिशाली चिप्स से OpenAI अपनी तकनीक को और लोगों तक तेजी से पहुंचा सकेगा। चिप्स की पहली खेप 2026 में जारी की जाएगी।